Irak : 21 Tote und 50 Verletzte bei Doppelanschlag in Bagdad

21 Tote und 50 Verletzte bei Doppelanschlag in Bagdad

Der Markt in Bagdad nach dem Anschlag. Foto: dpa/Hadi Mizban

Bagdad Der Irak litt lange unter dem mühsamen Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat. Dann ging die Zahl der Selbstmordanschläge im Land zurück. Aber nun kommt es in Bagdad erneut zu einem blutigen Angriff.

Bei zwei Selbstmordanschlägen in der irakischen Hauptstadt Bagdad sind am Donnerstag mindestens 21 Menschen getötet und 50 weitere verletzt worden. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen. Die beiden Attentäter hätten sich während einer Verfolgungsjagd mit Sicherheitskräften auf einem Marktplatz in die Luft gesprengt, sagte Armeesprecher Jahia Rasul. Zu der Tat im Viertel Bab al-Scharki im Stadtzentrum bekannte sich zunächst niemand.