Verbindungsleiter verschüttet, Kommunikation abgebrochen : 22 Minenarbeiter in China sitzen nach Explosion in Bergwerk fest

22 Minenarbeiter in China sitzen nach Explosion in Bergwerk fest

In einer Goldmine im Osten Chinas ist es zu einer Explosion gekommen. 22 Bergarbeiter sitzen nach der Detonation in der Tiefe fest. Der Kontakt zu den Männern ist abgebrochen. Rettungsteam sind auf dem Weg.

Nach einer Explosion in einer Goldmine im Osten Chinas sitzen 22 Bergarbeiter in der Tiefe fest. Durch die Detonation in der außerhalb der Stadt Qixia in der Provinz Shandong gelegenen Mine seien eine an die Oberfläche führende Leiter sowie ein Kommunikationssystem schwer beschädigt worden, teilten die Behörden am Montagabend mit. Der Kontakt zu den Arbeitern sei deshalb abgebrochen.