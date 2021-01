Indonesien : Piloten der abgestürzten Maschine meldeten keine Probleme

Jakarta Zwei Tage nach dem Absturz einer indonesischen Passagiermaschine vor der Küste Jakartas rätseln die Behörden weiter über die Unglücksursache. Eines aber ist jetzt klar: Die Piloten haben vor dem verschwinden vom Radar per Funk keine Probleme gemeldet.

In den aufgezeichneten Gesprächen der Piloten mit der Flugsicherung habe nichts auf technische Probleme oder eine plötzliche Notlage hingedeutet, sagte der Ermittler Nurcahyo Utomo am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Es höre sich wie der übliche Routineaustausch an.