Konsequenz der Ausschreitungen in Washington : Twitter löscht mehr als 70.000 QAnon-Accounts

Konsequenz der Ausschreitungen in Washington

Palo Alto Der Kurznachrichtendienst Twitter hat mehr als 70.000 Konten gesperrt, die der an Verschwörungstheorien glaubenden QAnon-Bewegung zugeordnet werden. Die Sperrung ist wie die des Accounts des US-Präsidenten dauerhaft.

Twitter hat mehr als 70.000 Konten der auf Verschwörungstheorien spezialisierten QAnon-Bewegung gelöscht, die den scheidenden US-Präsidenten Donald Trump unterstützt. Als Konsequenz aus den Ausschreitungen in Washington durch Trump-Anhänger seien diese Konten dauerhaft entfernt worden, teilte der Onlinedienst am Montag mit. In vielen Fällen seien mehrere der Konten mit QAnon-Inhalten auf einen einzigen Urheber zurückzuführen gewesen.