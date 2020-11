Nachts in Essen : Explosion in Friseursalon - zwei Männer flüchteten

Essen Nach einer nächtlichen Explosion in einem Friseursalon in Essen fahndet die Polizei nach zwei Tatverdächtigen. Sie sollen eine schwere Tüte vom Tatort weggeschleppt haben.

Nach einer heftigen nächtlichen Explosion in einem Essener Friseursalon mit zwei flüchtigen Tatverdächtigen sind die Hintergründe unklar. Am Freitagabend hatte kurz vor Mitternacht ein lauter Knall Anwohner aus dem Schlaf gerissen. Zeugen sahen zwei Männer davonlaufen. Einer soll eine schwere Tüte unter seinem Arm gehabt haben. Gefasst wurde bisher kein Tatverdächtiger, hieß es am Sonntag bei der Polizei. Experten des Landeskriminalamtes hätten am Tatort sprengfähiges Material gefunden, das aktuell untersucht werde. Um welche Substanz es sich handele, wurde nicht gesagt.