Kapitol-Held Eugene Goodman : An der Seite der Vizepräsidentin

Washington Manchmal sind es die kleinen Taten, die großes Bewirken. Seit der Stürmung des Kapitols wird der Polizist Eugene Goodman für seinen Einsatz gefeiert - und wird einer besonderen Ehre zuteil.

Ein Polizist, der für seinen Mut bei der Attacke von Trump-Anhängern auf das Kapitol gelobt wurde, hat eine symbolische Rolle bei der Amtseinführung des neuen Präsidenten Joe Biden bekommen. Eugene Goodman eskortierte am Mittwoch die neue Vizepräsidentin Kamala Harris vor der Zeremonie am Parlamentsgebäude in Washington .

Zu sehen ist in den Videos, wie der Polizist allein dem Mob gegenübersteht, der ins Kapitol eingedrungen war. Statt davor wegzulaufen, führen seine Aktionen dazu, dass sie ihm eine Treppe hinauf folgen. Während seine Blicke in Richtung der Senatskammer wandern, bekommt er die Menge dazu, ihm in die entgegengesetzte Richtung weiter zu folgen. Damit lockt er sie weg von dem noch unverschlossenen Saal, in dem sich noch immer Senatoren befanden und verschafft diesen damit mehr Zeit.