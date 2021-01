Arbeiten an Gaskessel : Vier Menschen sterben bei schwerer Gasexplosion in Madrid

Vier Menschen sterben bei schwerer Gasexplosion in Madrid

Arbeiten an Gaskessel

Madrid Eine heftige Gasexplosion hat im Zentrum von Madrid unweit der Touristenattraktion Plaza Mayor mindestens vier Menschenleben gefordert - und Tausende Bewohner der spanischen Hauptstadt in Angst und Schrecken versetzt.

Mindestens vier Menschen sind am Mittwoch bei einer Gasexplosion im Zentrum Madrids ums Leben gekommen, die die Fassade eines mehrstöckigen Gebäudes zerstörte. Elf Personen wurden verletzt, davon eine schwer, wie der Madrider Notfalldienst mitteilte. Bei dem vierten Todesopfer habe es sich um einen erst als ermisst gemeldeten Elektriker und vierfachen Vater gehandelt, der an einem Boiler gearbeitet hatte, ergänzte José Manuel Franco, Regierungsvertreter für den Großraum Madrid .

Das Unglück ereignete sich nach Angaben der Feuerwehr und der Sicherheitsbehörden am Mittwoch gegen 15 Uhr. Die Explosion war im Umkreis von mehreren Kilometern sehr laut zu hören. „Es war schrecklich, es war schrecklich“, stammelte eine ältere Nachbarin mit zitternden Händen vor TV-Kameras im Gespräch mit dem zum Unglücksort geeilten Bürgermeister José Luis Martínez-Almeida. Eine andere Nachbarin erzählte sichtlich mitgenommen im Fernsehen: „Es war eine schreckliche Explosion, Trümmerteile flogen durch die Luft. Überall war Rauch.“ Der 37-jährige Rodrigo Verano, der unweit des Unglücksgebäudes wohnt, sagte der Zeitung „El País“: „Unser Gebäude hat 15 Sekunden lang gezittert.“

Wie TV-Bilder zeigten, stürzte die Fassade des sechsstöckigen Gebäudes mit der Hausnummer 98 der Straße Calle de Toledo - etwa 700 Meter südlich der Plaza Mayor - nahezu völlig ein. Es handelte sich um ein Residenz- und Bürogebäude für Priester.Bewohner von Nachbargebäuden, darunter eines Seniorenheimes, wurden nach Medienberichten umgehend in Sicherheit gebracht.

Das Unglück sei am Mittwoch gegen 15 Uhr aufgrund eines Gaslecks geschehen, sagte der Vertreter des spanischen Innenministeriums in der Region Madrid, José Manuel Franco, vor Journalisten. Zu dem Zeitpunkt seien am Heizkessel des Unglücksgebäudes Wartungsarbeiten durchgeführt worden.