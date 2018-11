Unwetter auf Sizilien: Familie ertrinkt in ihrem Haus

Rom Seit Tagen schon dauern die Unwetter in Italien an. Bei Überschwemmungen auf der Insel Sizilien sind nun zehn Menschen ums Leben gekommen, darunter auch eine neunköpfige Familie.

Wie die Rettungsdienste am Sonntag mitteilten, waren unter den Opfern Kinder im Alter von einem, drei und 15 Jahren. Ihre Leichen seien in ihrem Haus in Casteldaccia nahe Palermo gefunden worden. Sie seien ertrunken, als ein kleiner Fluss in der Nähe des Hauses über die Ufer getreten sei. Die Feuerwehr sprach von einem „dramatischen Einsatz“.