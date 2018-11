Wie kommt denn diese Mandarinente nach New York?

Wie kommt denn diese schöne Mandarinente nach New York?

Schön anzusehen: New Yorks beliebtester Junggeselle. Foto: dpa/Christina Horsten

Ganz New York rätselt um eine ungewöhnliche Ente: Die bunte Mandarinente war vor einigen Tagen auf einem Teich im Central Park aufgetaucht. Und eigentlich gehört sie da nicht hin.

Mandarinenten sind eigentlich in Asien beheimatet. Woher dieses Exemplar kommt, war zunächst unklar. „Der Zoo sagt, ihnen gehört sie nicht“, sagte Dan Tainow von der New Yorker Parkbehörde dem TV-Sender CNN. „Wahrscheinlich ist es ein Haustier. Sie fliegt, sie frisst, die anderen Enten scheinen nicht gestört. Unsere Anweisung ist, die Ente in Ruhe zu lassen, solange sie fressen und fliegen kann.“