Hinrichtung mit elektrischem Stuhl: Tennessee exekutiert US-Häftling Edmund Zagorski

Washington In den USA ist erstmals seit fünf Jahren ein Häftling mit dem elektrischen Stuhl hingerichtet worden. Der Mann hatte sich gegen die Giftspritze entschieden - mit dem Argument, er müsse sonst vermutlich noch länger leiden.

Edmund Zagorski war wegen Doppelmordes zum Tode verurteilt worden. Die Strafe wurde am Donnerstag in einem Hochsicherheitsgefängnis in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee vollstreckt, wie die Behörden mitteilten. Der 63-jährige Zagorski selbst hatte den elektrischen Stuhl der Giftspritze vorgezogen.