Tallahassee in Florida: Angreifer erschießt zwei Frauen in Yogastudio

Tallahassee Ein Mann hat in einem Yogastudio in Florida zwei Menschen getötet und fünf weitere verletzt. Schon vor der Tat soll der Mann sich auffällig verhalten haben. Viele Hintergründe sind noch unklar.

Nach der Tat in einem Einkaufszentrum in Tallahassee nahm sich der Schütze das Leben, wie die Polizei am Freitagabend (Ortszeit) mitteilte. Der Täter wurde als ein 40 Jahre alter Mann identifiziert.

Der Vorfall ereignete sich in der Hauptstadt von Florida in einem kleinen Einkaufszentrum, in dem das Yogastudio untergebracht ist. Zahlreiche Polizei- und Krankenwagen waren vor Ort. Eine große Kreuzung in der Nähe wurde gesperrt, die Geschäfte im Einkaufszentrum wurden abgeriegelt.