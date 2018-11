Unglück in China: Bus stürzt in Fluss Yangtze - mindestens 13 Tote

Peking Ein Handgemenge zwischen einem Busfahrer und einer Frau hat in China zu einem tödlichen Verkehrsunfall geführt. Mehrere Menschen sind dabei gestorben.

In China ist ein Bus von einer Brücke 50 Meter tief in den Yangtze gestürzt. Die Polizei geht davon aus, dass alle Insassen dabei gestorben sind. 13 Leichen seien bereits geborgen, zwei Passagiere würden noch vermisst, teilten die Behörden am Freitag mit. Das Unglück passierte am Sonntag in der Metropole Chongqing im Südwesten. Am Mittwochabend konnten Bergungsmannschaften den Bus aus dem Wasser holen.