Schweiz: Bis zu 20 Tote bei Absturz von "Tante Ju"-Flugzeug befürchtet

„Tante Ju“-Flugzeug stürzt in Schweiz ab - bis zu 20 Tote befürchtet

Bern Flugzeugunglück in der Schweiz: Im Kanton Graubünden ist eine Junkers Ju-52 abgestürzt. Es wird befürchtet, dass dabei bis zu 20 Menschen ums Leben kamen. Die Rettungsarbeiten sollen an diesem Sonntag weitergehen.

Beim Absturz eines Flugzeugs in den Schweizer Alpen am Samstag könnten bis zu 20 Menschen ums Leben gekommen sein. Die im Kanton Graubünden abgestürzte Maschine war eine Junkers Ju-52 des Baujahrs 1939, wie die auf Rundflüge spezialisierte Firma Ju-Air in der Nacht zum Sonntag mitteilte. Das Oldtimer-Flugzeug hat Platz für 17 Passagiere und drei Besatzungsmitglieder.