Technische Panne Flugzeug verliert Reifen — Notlandung in Los Angeles

Am 5. Januar war einer Boeing 737 MAX 9 der Alaska Airlines kurz nach dem Start in Portland im US-Bundesstaat Oregon ein Teil der Kabinenwand herausgeflogen. Daraufhin musste das Flugzeug umkehren und in Portland notlanden. Verletzt wurde bei dem Vorfall zwar niemand, Experten zufolge hätte es aber zu einer Katastrophe kommen können.