Sibirien: 18 Tote bei Hubschrauberabsturz

18 Tote bei Hubschrauberabsturz in Sibirien

Moskau Tödliches Unglück in Sibirien: Beim Absturz eines Hubschraubers sind alle 18 Menschen an Bord ums Leben gekommen.

Beim Absturz eines Hubschraubers in Sibirien sind am Samstag alle 18 Menschen an Bord ums Leben gekommen. Das teilte die russische Fluggesellschaft UTair mit, die den Hubschrauber vom Typ Mi-8 betrieb. Das Unglück ereignete sich demnach kurz nach dem Start.