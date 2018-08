Schweden: Polizisten erschießen Mann mit Down-Syndrom

Kritik an Polizei in Stockholm

Blumen an dem Ort, an dem der junge Mann erschossen wurde. Foto: dpa/Janerik Henriksson

Kopenhagen Polizisten haben in Stockholm einen jungen Mann mit Down-Syndrom erschossen. Die Beamten hielten seine Spielzeugpistole für eine gefährliche Waffe. Polizeichef Johansson spricht von einem „tragischen Fall“.

In der schwedischen Hauptstadt Stockholm untersucht die Staatsanwaltschaft den Fall eines jungen Mannes, der von der Polizei erschossen worden ist. Sie habe Ermittlungen wegen möglichen Fehlverhaltens der Beamten eingeleitet, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Mindestens zwei Polizisten hätten am Vortag auf den 20-Jährigen geschossen, fügte Staatsanwalt Martin Tidén hinzu. Die Polizei sprach ihrerseits von einer „bedrohlichen Situation“ für die Beamten. Der Mann hatte demnach eine Spielzeugwaffe dabei, die die Polizisten für eine tödliche Waffe hielten. Staatsanwalt Tidén soll ermitteln, ob die Reaktion der Polizisten gerechtfertigt war.