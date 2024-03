Erneut Panne im Flugverkehr Airbus-Maschine verliert Verkleidung

Erneut ist es während eines Fluges in den USA zu einem Zwischenfall gekommen - diesmal war allerdings eine Maschine des europäischen Flugzeugbauers Airbus betroffen. Während des Starts in Salt Lake City im Bundesstaat Utah löste sich eine Platte hinter einem der beiden Triebwerke. Der Airbus A330neo, der auf dem Weg nach Amsterdam war, musste umkehren. Das Flugzeug sei nach „einem gemeldeten mechanischen Problem“ sicher in Salt Lake City gelandet, teilte die amerikanische Fluggesellschaft Delta mit. An Bord waren 260 Passagiere und 13 Besatzungsmitglieder. Niemand sei verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich den Angaben nach bereits am Sonntag.