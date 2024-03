Rauch in der Kabine Lufthansa-Maschine muss auf Rhodos notlanden

Ein Passagierflugzeug der Lufthansa ist am Montag auf der griechischen Insel Rhodos notgelandet, nachdem Rauch in der Kabine aufgetreten war. Wie der Flughafenbetreiber Fraport mitteilte, befand sich die Maschine mit 190 Passagieren auf dem Weg von Frankfurt am Main nach Dubai. Nachdem der Rauch in der Kabine aufgetreten sei, habe der Pilot darum gebeten, die Notlandung auf der Ägäis-Insel machen zu dürfen.