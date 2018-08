Rettungskräfte im Einsatz: Zwei Kleinflugzeuge stürzen in der Schweiz ab - mehrere Tote

Zwei Kleinflugzeuge stürzen in der Schweiz ab - mehrere Tote

Hergiswil/Bern Mehrere Menschen sind am Samstag beim Absturz eines Kleinflugzeugs in der Schweiz ums Leben gekommen. Das Wrack brannte total aus. Später stürzte eine weitere Maschine ab.

Der erste Absturz ereignete sich am Vierwaldstättersee bei Luzern. Über mehrere Tote berichtete die Kantonspolizei Nidwalden. An Bord seien keine Touristen gewesen, sagte ein Pressesprecher der Polizei der Deutschen Presse-Agentur. Weitere Angaben konnte er zunächst nicht machen.

Das Unglück ereignete sich bei Hergiswil rund zehn Kilometer südlich von Luzern. Die Bergung der Opfer und des Wracks aus einem unzugänglichen Waldstück seien noch im Gange, teilte die Polizei mit. An der Absturzstelle sei ein Brand ausgebrochen. Mithilfe eines Löschhubschraubers seien die Flammen zunächst gelöscht worden, ehe Bergungskräfte zur Unglücksstelle vordringen konnten.

Unglück in der Schweiz

Unglück in der Schweiz : Zwei Tote bei Absturz von deutschem Kleinflugzeug

Am Abend stürzte dann ein weiteres Flugzeug ab. Es sei eine „mehrplätzige Maschine“ verunglückt, berichtete die Polizei im Kanton Graubünden auf Twitter. Der Absturz habe sich an der Westflanke des Berges Piz Segnas ereignet, auf etwa 2540 Metern Höhe. Wie viele Menschen an Bord waren und ob jemand das Unglück überlebte, war zunächst unklar. Die Polizei war mit zwei Rettungshubschraubern, zwei zivilen Hubschraubern und zahlreichen Rettungskräften im Einsatz. Der 3098 Meter hohe Piz Segnas liegt etwa 100 Kilometer südöstlich von Zürich.