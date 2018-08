Massaker von Las Vegas - Polizei findet kein Motiv

Las Vegas Vor zehn Monaten eröffnet ein Mann aus seinem Hotelzimmer in Las Vegas das Feuer und tötet 58 Menschen. Auch nachdem die Polizei ihre Arbeit abgeschlossen hat, sind noch viele Fragen offen.

Auch zehn Monate nach dem Massaker von Las Vegas mit 58 Toten hat die Polizei kein Motiv für die Tat. Nach dem Abschluss der Ermittlungen könne man bislang nur Vermutungen zu den Beweggründen von Stephen Paddock anstellen, sagte Sheriff Joe Lombardo am Freitag in Las Vegas.

„Was wir beantworten konnten, sind die Fragen nach dem Wer, Was, Wann, Wo und Wie“, erklärte der Ermittler. „Was wir nicht endgültig beantworten konnten, ist, warum Stephen Paddock diese Tat begangen hat.“

Der 64 Jahre alte Paddock hatte am 1. Oktober von seinem hoch gelegenen Hotelzimmer aus das Feuer auf ein Musikfestival mit 20.000 Besuchern eröffnet . Er erschoss 58 Menschen und verletzte mehr als 800. Abschließend tötete er sich laut Polizei selbst. Bei der Tat handelte es sich um den schlimmsten Massenmord in der jüngeren Geschichte der USA.

Nach Massaker in Las Vegas

Nach Massaker in Las Vegas : Lady Gaga und Ariana Grande fordern Waffenkontrollen

Paddock hatte nach Darstellung der Ermittler mit Immobilien ein Millionenvermögen gemacht und regelmäßig in Spielcasinos gezockt. Vor der Tat recherchierte er laut Polizei über Monate und untersuchte dabei auch Taktiken der Polizei in Las Vegas. Außerdem hatte er vor dem Festival in der Spielerstadt andere Orte ins Visier genommen und sich etwa erkundigt, wie voll der Strand von Santa Monica zu bestimmten Zeiten ist.