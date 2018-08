Schweiz: 20 Tote bei Absturz von "Tante Ju"-Flugzeug

Unglück in der Schweiz

Bern Flugzeugunglück in der Schweiz: Im Kanton Graubünden ist eine Junkers Ju-52 abgestürzt. Nach Angaben der Polizei sind dabei 20 Menschen ums Leben gekommen.

Bei dem Absturz eines Oldtimer-Flugzeugs in der Schweiz sind alle 20 Insassen ums Leben gekommen. Es habe keine Überlebenden des Unglücks im Kanton Graubünden gegeben, teilte die Polizei bei einer Pressekonferenz am Sonntagnachmittag mit.

Die Schweizer Nachrichtenwebseite 20min.ch zitierte Polizeisprecherin Anita Senti am Sonntag mit den Worten, die Polizei wisse jetzt, dass alle Flugzeuginsassen ums Leben gekommen seien. Dabei handelt es sich den Angaben zufolge um elf Männer und neun Frauen, die meisten von ihnen aus der Schweiz. Auch ein Paar aus Österreich und ihr Sohn waren demnach an Bord.

Flugzeugabsturz Piz Segnas Die Absturzstelle liegt an der Westflanke des Piz Segnas, auf 2540 m ü M. und wird während der Nacht bewacht. Die Ursache des Absturzes wird durch die Bundesanwaltschaft gemeinsam mit der SUST, der StA GR und uns untersucht.

Die im Kanton Graubünden abgestürzte Maschine war eine Junkers Ju-52 des Baujahrs 1939, wie die auf Rundflüge spezialisierte Firma Ju-Air in der Nacht zum Sonntag mitteilte. Das Oldtimer-Flugzeug hat Platz für 17 Passagiere und drei Besatzungsmitglieder.

"Das Team der Ju-Air ist tief traurig und denkt an die Passagiere, die Crew und Familien und Freunde der Verunglückten", teilte das Unternehmen mit. Der Flugbetrieb werde bis auf Weiteres eingestellt.

Die Kantonspolizei Graubünden hatte am Sonntagmorgen zunächst lediglich den Absturz an der Westflanke des Berges Piz Segnas, auf etwa 2540 Metern Höhe, gemeldet. Zu möglichen Absturzursachen machten die Beamten zunächst keine Angaben.

Am Samstag war außerdem bei Hergiswil - rund zehn Kilometer südlich von Luzern am Vierwaldstättersee - ein Flugzeug abgestürzt. Eine vierköpfige Familie aus der Region mit zwei minderjährigen Kindern kam dabei ums Leben, wie die Polizei in Nidwalden berichtete.