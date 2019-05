Offenbar Paketbombe : Explosion in der Innenstadt von Lyon – mehrere Menschen verletzt

Explosion in der Innenstadt von Lyon – mehrere Menschen verletzt

Die franzöische Polizei begleitet die Rettungskräfte in Lyon. Foto: AFP/PHILIPPE DESMAZES

Lyon In der Innenstadt der südfranzösischen Stadt Lyon hat sich eine Explosion ereignet. Laut Medienberichten wurden dabei am frühen Freitagabend mehrere Menschen verletzt.

Bei einer Explosion im Zentrum der ostfranzösischen Stadt Lyon sind am Freitag laut Angaben des Innenministeriums acht Menschen verletzt worden. Die Explosion ereignete sich am späten Nachmittag in einer Fußgängerzone. Örtliche Medien sprachen von einer Paketbombe.