Bergsteiger bricht eigenen Rekord : Keiner war so oft auf dem Mount Everest wie Kami Rita Sherpa

Keiner war so oft auf dem Mount Everest wie Kami Rita Sherpa

Kathmandu Da kann man nur den Hut ziehen: Ein nepalesischer Bergsteiger ist binnen einer Woche zweimal auf den höchsten Berg der Welt gestiegen und hat so seinen eigenen Rekord gebrochen. Noch nie war ein Mensch häufiger dort oben.

Mit seinem zweiten Aufstieg auf den Gipfel des Mount Everest binnen einer Woche hat der nepalesische Bergführer Kami Rita Sherpa seinen eigenen Rekord erneut gebrochen: Mit 24 Malen stand der 49-Jährige so oft auf dem Gipfel wie niemand sonst auf der Welt. Kami Rita Sherpa führte nach Angaben des Expeditionsunternehmens Seven Summits Trek am Dienstagmorgen ein Team der indischen Polizei auf den Everest.