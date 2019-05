Im Zentrum von Lyon gab es am späten Nachmittag des 24. Mai eine Explosion. Nach Angaben der örtlichen Medien soll es sich um eine Paketbombe gehandelt haben. Mehrere Menschen sollen in einer Fußgängerzone verletzt worden sein, das teilte das Innenministerium mit. Feuerwehrfahrzeuge und Krankenwagen fuhren in die Nähe des Ortes.