Terror in Somalia : Selbstmordanschlag in Mogadischu mit mindestens 21 Toten

Mogadischu Bei einem Selbstmordanschlag in Mogadischu sind mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen. Unter ihnen ist der frühere Außenminister des Landes. Die Terrormiliz Al-Shabaab reklamierte den Anschlag für sich.

In Somalias Hauptstadt Mogadischu sind bei einem Selbstmordanschlag mindestens 21 Menschen getötet worden. Ein Attentäter habe sich am Mittwoch in einem Auto an einem Checkpoint in die Luft gesprengt, sagte der Polizist Ahmed Bashane.