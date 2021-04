Kostenpflichtiger Inhalt: Mordkommission in Leverkusen : 18-Jähriger soll Frau mit Messer lebensgefährlich verletzt haben

Blick in eine Straße der Waldsiedlung in Leverkusen, wo sich die Tat ereignet hat. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen-Waldsiedlung Die Polizei hat am späten Dienstagabend einen 18-jährigen Leverkusener festgenommen. Er soll eine 57 Jahre alte Frau an ihrer Haustür in der Waldsiedlung lebensgefährlich verletzt haben. Eine Mordkommission ist eingerichtet worden.