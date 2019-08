Umstrittenes Comeback : Erster blutiger Stierkampf seit Jahren auf Mallorca

Der französische Stierkämpfer Sebastian Castellar steht während eines Stierkampfes in der Stierkampfarena Coliseo Balear von Palma de Mallorca. Foto: dpa/Clara Margais

Palma Die Stierkämpfe kehren nach Mallorca zurück. Die Linksregierung der Balearen hatte 2017 beschlossen, dass Stiere bei den Kämpfen weder verletzt noch getötet werden dürfen. Dieses Verbot wurde aber von den Verfassungsrichtern in Madrid gekippt.

Alle Proteste und Hoffnungen der Tierschützer waren am Ende umsonst. Nach einer zweijährigen Zwangspause werden Toreros auf der spanischen Urlaubsinsel Mallorca am Freitagabend erstmals wieder Stiere töten dürfen. Die zuständigen Behörden der Inselhauptstadt Palma gaben am Donnerstag nach einer Inspektion der Arena endgültig grünes Licht für die Veranstaltung.