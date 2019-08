Nach missglückter Schwangerschaft : „Resident Evil“-Star Milla Jovovich erwartet ein Mädchen

Los Angeles Die Ankündigung kam per Instagram: US-Schauspielerin Milla Jovovich erwartet ihr drittes Kind. Zur Freude mische sich aber auch Angst, sagt die 43-Jährige.

„Wir sind mit einem weiteren Mädchen gesegnet“, schrieb Jovovich („Das Fünfte Element“) am Mittwoch auf Instagram. Dazu postete sie ein Foto von sich in einem engen, schwarzen Kleid, in dem ihr Babybauch deutlich zu sehen ist. Jovovich und ihr Mann, der Regisseur und Autor Paul W.S. Anderson (54), sind bereits Eltern der Töchter Ever (11) und Dashiel (4).