Bürger sollen mitsuchen : Kokain für zwei Millionen Euro an Strand in Neuseeland angeschwemmt

Kokain für zwei Millionen Euro an Strand in Neuseeland angeschwemmt

Wellington Kokainpäckchen im Millionenwert sind an einem Strand in Neuseeland angeschwemmt worden. Die Polizei forderte die Bevölkerung auf, weitere mögliche Rauschgiftpakete, die noch auftauchen könnten, den Behörden auszuhändigen.

Das Rauschgift in den 19 Päckchen hat nach Angaben der neuseeländischen Polizei beim Verkauf auf der Straße einen Wert von umgerechnet etwa 1,8 Millionen Euro. Die Päckchen wurden am Mittwoch am Bethells-Strand im Norden des Landes entdeckt.