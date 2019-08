Recycling mal anders : Mann entsorgt Kühlschrank über Klippe - und muss ihn wieder hochschleppen

Almería So hat sich ein Umweltsünder in Spanien die illegale Entsorgung eines Kühlschranks sicher nicht vorgestellt. Nachdem er das Gerät über eine Klippe geworfen hatte, zwang ihn die Polizei dazu, es wieder hoch zu tragen. Doch wie war sie ihm auf die Schliche gekommen?

Der Mann hatte das ausgediente Gerät über eine Klippe einen Abhang hinuntergeworfen, um es illegal in der Natur zu entsorgen. Der Fehler: Ein von einem Freund gedrehter Clip von der Tat, in dem die Männer lachend „Recyceln, lass uns recyceln!“ rufen, wurde in sozialen Netzwerken von der Polizei entdeckt. Die twitterte das Video, machte den Übeltäter ausfindig - und führte ihn auf kuriose Weise vor.