Technisches Problem vermutet : 26 Menschen erleiden Chlorvergiftung im Hotelpool auf Mallorca

Palma Zehn der Betroffenen, darunter drei Kinder, sind laut Medienberichten zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht worden. Als Unfallursache wird ein technisches Problem vermutet.

Das berichteten die Zeitung „Diario de Mallorca“ und andere Medien am Dienstag unter Berufung auf den Notfalldienst Samu der spanischen Urlaubsinsel. Ein Siebenjähriger sei schwer verletzt worden, hieß es. Der Zwischenfall ereignete sich demnach am Montagmittag in einem Hotel in Port d'Alcúdia im Norden Mallorcas.