Vermutete Bandenkriminalität : Drei Explosionen in weniger als einer Stunde in Malmö

Drei Explosionen in weniger als einer Stunde in Malmö

Malmö In Schweden hat schon länger ein Problem mit Schießereien und Explosionen, deren Ursprung im Bandenmilieu vermutet wird. Für die jüngsten Explosionen konnten noch keine Tatverdächtigen gefasst werden.

In der südschwedischen Großstadt Malmö hat es in der Nacht zum Donnerstag innerhalb von weniger als einer Stunde gleich drei Explosionen gegeben. Es habe sich um verhältnismäßig kräftige Detonationen gehandelt, sagte der zuständige Polizeichef Stefan Sintéus am Donnerstagvormittag auf einer Pressekonferenz.