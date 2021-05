Nach Brücken-Einsturz : Mexikos Präsident weist Zusammenhang zwischen Sparkurs und U-Bahn-Unglück zurück

Helfer und Rettungskräfte stehen am Montagabend vorTrümmern, nachdem ein Brückenabschnitt der U-Bahn-Linie 12 in Mexiko-Stadt zusammengebrochen war. Foto: dpa/Jair Cabrera Torres

Mexiko-Stadt Nach dem schweren U-Bahn-Unglück am Montag meldeten sich ein Arbeitgeberverband und eine Gewerkschaft zu Wort. Sparmaßnahmen und angeblich nicht beachtete Warnungen könnten den Einsturz mit verursacht haben. Präsident López Obrador weist das zurück.

Mexikos Präsident Andres Manuel López Obrador hat nach dem schweren U-Bahn-Unglück in Mexiko-Stadt jeden Zusammenhang mit dem Sparkurs seiner Regierung zurückgewiesen. „Das Budget für die Instandhaltung der U-Bahn ist ausreichend, (...) was hat das mit Sparmaßnahmen zu tun?“, sagte der linksgerichtete Staatschef am Mittwoch (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz.