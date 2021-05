Drohnenvideo zeigt Verkehrschaos : Autofahrer aus Kentucky treffen auf ihren ersten Kreisverkehr

Auf einer vielbefahrenen Kreuzung im US-Bundesstaat Kentucky kommt es immer wieder zu Verkehrsunfällen. Dem will die zuständige Behörde entgegenwirken und installiert einen Kreisverkehr - doch der sorgt offenbar für viel Verwirrung.

Etwa 4000 Fahrzeuge überqueren nach Angaben des Fernsehsenders WKYT täglich die Kreuzung in Rowan County im US-Bundesstaat Kentucky. Bislang wurde der Verkehr dort über vier Stopp-Schilder und Warnleuchten geregelt - was offenbar nicht ausreichte und dazu führte, dass es an der Kreuzung immer wieder zu schlimmen Unfällen kam. Die zuständige Verkehrsbehörde wollte dies ändern und die Kreuzung sicherer machen. Man entschied sich für einen Verkehrskreisel - dem ersten im ländlichen Rowan County, dessen Bevölkerungsdichte etwa 30 Einwohner pro Quadratkilometer beträgt (zum Vergleich: Nordrhein-Westfalen hatte im Jahr 2019 eine Bevölkerungsdichte von 526 Einwohnern pro Quadratkilometer).