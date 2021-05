Feuerwehreinsatz in Meerbusch : Papiercontainer auf dem Schützenplatz in Lank gerät in Brand

Häufig geraten Papiercontainer in Brand. Das Bild zeigt einen ausgebrannten Behälter in Düsseldorf. Foto: Simona Meier

Lank-Latum In Lank hat am Montagnachmittag ein Altpapiercontainer gebrannt. Möglicherweise haben Jugendliche das Papier mit Zigarettenkippen in Brand gesetzt. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Montagnachmittag ist auf dem Schützenplatz in Lank ein Altpapiercontainer in Brand geraten. An dem Standort treiben sich nach Angaben von Anwohnern wegen seiner schlechten Einsehbarkeit regelmäßig von Jugendliche herum. Kurz vor dem Brandausbruch, gegen 15.45 Uhr, hatte eine Zeugin an der Stelle zwei Jugendliche beim Rauchen beobachtet.

Einer der Jugendlichen wird als männlich, 15 bis 18 Jahre alt und circa 180 Zentimeter groß beschrieben. Er soll mittellange, stark gelockte Haare haben und mit einer hellen Jacke bekleidet gewesen. Seine Begleitung wird als weiblich und etwa 16 Jahre alt beschrieben. Sie soll längere braune Haare haben. Die beiden Teenager waren mit einem Fahrrad unterwegs.

Die Feuerwehr Lank wurde alarmiert und konnte den Brand löschen. Ob es sich um eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung handelt, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 bei der Polizei zu melden.