Online-Versandhandel : Bezos verkauft Amazon-Aktien für fast zwei Milliarden Dollar

New York/Washington Der Gründer von Amazon, Jeff Bezos, hat Aktien seines Onlineversandhandels im Wert von knapp 2 Milliarden Dollar verkauft. Bezos gilt als einer der reichsten Menschen der Welt.

Amazon-Chef Jeff Bezos hat in dieser Woche Aktien seines Konzerns im Wert von fast 2 Milliarden Dollar (1,7 Mrd Euro) verkauft. Das ging am Mittwoch (Ortszeit) aus Mitteilungen an die US-Börsenaufsicht SEC hervor. Bezos hatte in jüngerer Vergangenheit schon mehrmals in größerem Stile Amazon-Aktien zu Geld gemacht. Im Februar und November 2020 trennte er sich von Papieren im Wert von insgesamt über sieben Milliarden Dollar.