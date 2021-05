Grenzstein-Versetzung : Belgischer Bauer lässt Frankreich schrumpfen

Paris Weil er beim Pflügen stört, versetzt ein Mann einen Grenzstein. Bei der Lösung des Problems hofft man nun auf den kleinen Dienstweg.

Entwarnung an der belgisch-französischen Grenze: es droht kein Krieg. Die Außenminister beider Staaten werden nicht einberufen, auf diplomatische Depeschen wird verzichtet, die Causa kann auf dem kleinen Dienstweg zwischen den Rathäusern im belgischen Dorf Erquelinnes und dem französischen Bousignies-sur-Roc geklärt werden.

Der unerlaubte Eingriff in die Hoheitsgebiete wäre wohl unentdeckt geblieben, wäre ein geschichtskundiger Mensch nicht in den kleinen Wald spazieren gegangen, der beide Staaten trennt. Denn der Wanderer bemerkte, dass an einem Baum ein herrenloser Grenzstein lehnte. Das Rätsel, wie der 200 Jahre alte Stein dorthin gekommen ist, war schnell gelöst. Ein belgischer Bauer räumte ein, dass ihn das Teil beim Pflügen gestört hat, weshalb er ihn einfach um knapp zwei Meter verrückte.