Die richtige Schulwahl : Das sind Krefelds Realschulen

Serie Krefeld Aufgrund der Corona-Epidemie können die weiterführenden Schulen in Krefeld ihren Erkundungstag für künftige Fünftklässler nicht anbieten. In einer Serie auf Basis des Schulwegweisers (https://www.krefeld.de/schulwahl) stellt die Stadt Krefeld deshalb alle Schulen einzeln noch einmal vor. Diesmal: drei Krefelder Realschulen.

Die Albert-Schweitzer-Realschule in der westlichen Krefelder Innenstadt ist so genannte MINTzertifizierte Schule mit einem Schwerpunkt Sport. Ab Klasse 5 wird jeweils eine Profilklasse Sport und eine Profilklasse mit MINT-Schwerpunkt (“MINT“ steht für Mathematik – Informatik – Naturwissenschaften (Biologie, Chemie, Physik) – Technik) angeboten. Diese Klassen zeichnen sich durch ein erweitertes Angebot im Bereich Sportförderung und Gesundheit einerseits und im MINT-Bereich andererseits aus. Des Weiteren finden besondere Projekte im Bereich soziales Lernen, der Förderung sozialer und methodischer Kompetenzen und der Berufsberatung und -vorbereitung statt. Die Albert-Schweitzer-Realschule ist eine inklusive Schule des gemeinsamen Lernens. Der Unterricht beginnt um 8 Uhr, die Schulstunden dauern 45 Minuten. Es handelt sich um eine gebundene Ganztagsschule, bis 15 Uhr von Montag bis Donnerstag. Mittagsverpflegung wird in der eigenen Mensa angeboten. Baulich gibt es eine durch den Förderverein betriebene Schulcafeteria, eine Bibliothek, ein Selbstlernzentrum, eine eigene Turnhalle, zwei Computerräume, neue Naturwissenschaftsräume und Technikräume. Ab Klasse 5 wird Englisch, ab Klasse 7 Französisch und ab Klasse 9 Spanisch als AG angeboten. Im Wahlpflichtbereich sind folgende Fächer möglich: Biologie, Chemie, Französisch, Informatik, Technik sowie Sport und Gesundheit. Zu den schulischen Besonderheiten gehören hier die Betreuung der Schüler mit besonderem Bedarf, der MINT-Parcours in Klasse 7, die Teilnahme an „Karriere Powerplay“ und „Check-in-Berufswelt“ sowie weitere berufsvorbereitende Projekte. Als Aktivitäten außerhalb des Unterrichts gibt es folgende Angebote: Berufsenglisch mit IHK, Roboter-Wettbewerbe, Projekt „Vielfalt Fördern“, Schulprojekte in den Bereichen Zeitung, Theater & Musical, im sportlichen Bereich mit dem Kooperationspartner SC Bayer 05 Uerdingen, Rechtskunde, Streitschlichterausbildung, Selbstverteidigungskurse für Mädchen, Computerführerschein in Klasse 5, Methodentage, Sporthelferausbildung sowie die „Bewegte Pause“ mit dem Bayer-Mobil.