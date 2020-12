Gaspipeline : Maas bleibt im Streit mit USA um Nord Stream 2 hart

Berlin Seit Jahren unternimmt die US-Administration alles, um die Fertigstellung der Ostseepipeline Nordstream 2 zu verhindern. Außenminister Heiko Maas hat jetzt erneut betont, dass er in dem Streit mit den USA auch nach dem anstehenden Machtwechsel im Weißen Haus nicht einlenken wird.

Zu der von seiner eigenen Partei - der SPD - in Frage gestellten Beteiligung Deutschlands an der nuklearen Abschreckung der Nato sagte Maas, dass man dabei auch die Sicherheitsbedürfnisse der Nachbarstaaten berücksichtigen müsse. „Das kommt mir in der ganzen Debatte etwas zu kurz. Wenn man sagt, wir wollen als Deutschland aus der nuklearen Teilhabe aussteigen, muss man auch berücksichtigen, was das für unsere Partner bedeutet.“ Gemeint sind damit Länder wie Polen und die baltischen Staaten, die an Russland grenzen und sich von dem Nachbarland bedroht fühlen.