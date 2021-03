Vandalismus in Kempen : Unbekannte sprühen Kleber auf Parkscheinautomaten

Auf Parkscheinautomaten in Kempen ist Kleber gesprüht worden (Archivfoto). Foto: Kaiser, Wolfgang (wka)

Kempen In der Kempener Altstadt sind drei Parkscheinautomaten beschädigt worden. Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, hatten Unbekannte Sprühkleber in den Münzeinwurf gesprüht, wodurch Münzprüfer und Drucker in den Automaten verklebten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Stadt erstattete Anzeige. Die Reparatur kostet 1000 bis 1500 Euro. Wer verdächtige Personen beobachtet hat oder Hinweise geben kann, die zur Aufklärung der Vorfälle beitragen können, wird gebeten, die Polizei in Kempen zu informieren unter Telefon 02162 377-2211.

(biro)