Düsseldorfer Straße gesperrt : Abfallbehälter durch ätzendes Graffitispray beschädigt

(RP) Ein Abfallbehälter der Rheinbahn an der Haltestelle „Europaring“ an der Düsseldorfer Straße wurde am Freitagmorgen durch ein stark ätzendes Graffitispray beschädigt. Die Polizei sperrte die Düsseldorfer Straße sowie den Bahnsteig der Straßenbahnhaltestelle für die Zeit der Sicherung. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.