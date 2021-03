Flugverkehr : Boeing 737 MAX muss Triebwerk abschalten - Flugzeug sicher gelandet

Newark/Berlin Nur wenige Monate nach der Wiederzulassung von Boeings 737 Max hat es erneut einen Vorfall mit dem Flugzeugmodell gegeben. Dabei soll der Fehler aber an anderer Stelle als bei den Unglücken von 2018 liegen.

Bei einem Flug von Miami nach Newark schalteten die Piloten am Freitag ein Triebwerk wegen möglicher mechanischer Probleme ab, wie die Fluggesellschaft American Airlines mitteilte. Die Maschine sei letztlich jedoch sicher gelandet. Alle Passagiere hätten den Flieger ganz normal verlassen können, auch die Crew sei wohlbehalten.

Das Unternehmen teilte mit, das mögliche technische Problem sei bei einem Öldruck- oder Lautstärkenanzeiger des Triebwerks aufgetreten. Es habe nichts mit dem MCAS-System zu tun, das mit zwei tödlichen 737 MAX-Abstürzen in den Jahren 2018 und 2019 in Zusammenhang gebracht wurde. Flugzeugbauer Boeing sagte dazu, das Unternehmen sei über den Vorfall informiert. Die Flugsicherheitsbehörde Federal Aviation Administration (FAA) will den Fall untersuchen.