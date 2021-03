Widerstand gegen Militärjunta : Mindestens acht Tote bei Protesten in Myanmar

Demonstranten und Polizei treffen in Rangun aufeinander. Foto: AP/STR

Rangun Die Demonstrationen gegen den Militärputsch in Myanmar halten unvermindert an. Erneut gehen Einsatzkräfte gewaltsam gegen die Protestierenden vor, setzen auch Schusswaffen ein. Mindestens achte Demonstranten sterben.

Bei Protesten in Myanmar haben Sicherheitskräfte offenbar mindestens acht Menschen erschossen. Lokalen Medienberichten und Angaben in sozialen Netzwerken zufolge kam es am Mittwoch zu der neuerlichen Gewalt. Videos zeigten, wie Sicherheitskräfte mit Steinschleudern auf Demonstranten schossen, ihnen hinterher hetzten und brutal auf eine Krankenwagenbesatzung einschlugen. Dies galt als Anzeichen, dass die Behörden ihr hartes Durchgreifen gegen Demonstranten verschärfen, die landesweit gegen den Militärputsch protestieren.

Der unabhängige Fernseh- und Onlinedienst Democratic Voice of Burma meldete, in Rangun seien drei Menschen getötet worden. Außerdem seien in der Stadt Monywa drei Menschen angeschossen worden; laut Berichten in den sozialen Medien wurden zwei Menschen getötet. Im gleichen Landesteil in Myingyan wurde vom Tod eines 14-Jährigen berichtet. Aus Mandalay wurde der Tod von zwei Menschen durch Schüsse gemeldet. Der Angriff auf den Krankenwagen war auf Bildern einer Überwachungskamera zu sehen.

Dass die Polizei mit scharfer Munition auf Demonstranten schießt, ist unabhängig nur schwer zu bestätigen. Es gab am Mittwoch aber Berichte aus mehreren Städten und Gemeinden, die Einsatzkräfte hätten Schusswaffen, Tränengas und Gummigeschosse verwendet, um Protestierende auseinander zu treiben. In Mandalay gingen Polizisten und Soldaten mit Tränengas gegen annähernd 1000 Lehrkräfte und Schüler vor.

In manchen Städten kommt es täglich zu Protesten, seit das Militär sich am 1. Februar an die Macht putschte und De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi absetzte. Die Zahl der Protestteilnehmer ist weiter hoch, auch wenn die Polizei wiederholt zu Mitteln wie Tränengas gegriffen und massenhaft Demonstranten festgenommen hat.

Am Wochenende eskalierten die Einsätze der Sicherheitsbehörden, nach UN-Angaben wurden am Sonntag mindestens 18 Menschen getötet. Am Freitag wird der Weltsicherheitsrat hinter verschlossenen Türen über die Lage in Myanmar beraten, wie aus Diplomatenkreisen verlautete. Das Vereinigte Königreich habe die Sitzung beantragt. Am Dienstag rief die Spitze des Verbands der südostasiatischen Nationen (Asean) zum Ende der Gewalt auf.

Indes klagten die myanmarischen Behörden einen Journalisten der Nachrichtenagentur AP, Thein Zaw, und fünf weitere Medienmacher an. Ihnen werde zur Last gelegt, gegen ein Gesetz zur öffentlichen Ordnung verstoßen zu haben, sie könnten im Falle einer Verurteilung mit bis zu drei Jahren Gefängnis bestraft werden, sagte ein Anwalt. Die sechs waren verhaftet worden, als sie über Proteste gegen den Militärputsch und die Absetzung von Suu Kyi berichteten.

(th/dpa)