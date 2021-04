Vorfall in Krefeld : Zeugin findet angezündeten Igel

Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Krefeld Am Mittwoch gegen 21 Uhr hat eine Frau am Wegrand an der Max-Planck-Straße einen verletzten Igel gefunden. Offenbar hatte jemand versucht, das Tier anzuzünden. Die Polizei sucht Zeugen.

Das teilt die Polizei mit. Zwei Wochen zuvor hatte die Zeugin an dieser Stelle schon einmal einen Igel mit Brandverletzungen aufgelesen. Beide Tiere werden nun in einer Igelstation gepflegt.

Hinweise an 02151 6340 oder an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

(RP)