Attacke beim Schwimmen : Hochgiftige Qualle „Box Jellyfish“ tötet Jugendlichen in Australien

Sydney Drama in Australien. Beim Schwimmen ist ein Jugendlicher von einer hochgiftigen Qualle attackiert und getötet worden. Die Behörden waren vor der „Box Jellyfish“ und weiteren giftigen Quallenarten im Meer.

Im Norden Australiens ist ein Jugendlicher durch den Stich einer hochgiftigen Würfelqualle ums Leben gekommen. Der 17-Jährige sei vor zehn Tagen beim Schwimmen an der Landzunge Cape York von den Tentakeln eines sogenannten Box Jellyfish (Seewespe) getroffen worden und jetzt im Krankenhaus an den Folgen gestorben, berichtete der Sender 9News am Donnerstag unter Berufung auf die Polizei. Vermutlich sei es das erste Mal in 15 Jahren, dass in Australien ein Mensch durch einen Stich der giftigsten Quallenart der Welt gestorben sei, hieß es.