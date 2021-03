Royaler Umzug : Niederländische Prinzessin Alexia macht Abitur in Wales

Den Haag Die niederländische Prinzessin Alexia wird nach den Sommerferien nach Wales umziehen und dort auch ihr Abitur machen. Eine ihrer neuen Mitschülerinnen wird dann eine andere bekannte Königstochter.

Das teilte der Hof am Dienstag in Den Haag mit. Das exklusive Internat United World College of the Atlantic in Llantwit Major hatte auch bereits ihr Vater, König Willem-Alexander (53), besucht. In Wales wird die spanische Kronprinzessin Leonor ihre neue Mitschülerin.