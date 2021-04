Nicht fertiggestellter Flughafen : Boeing landet auf Baustelle in Sambia

Lusaka Am Ostersonntag ist eine äthiopische Boeing 737 in Sambia irrtürmlich auf einer noch nicht fertiggestellten Landebahn gelandet. Kurios: Kurz darauf befand sich eine weitere Maschine im Landeanflug auf die Baustelle.

„Ein paar Stunden später landete ein anderes Flugzeug - ein Passagierflugzeug - beinahe ebenfalls auf dem noch im Bau befindlichen Flughafen; es startete aber durch, nachdem der Pilot bemerkte, dass es ja - oh no! - der falsche Flughafen ist“, sagte Sambias Verkehrsminister Misheck Lungu am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Er ordnete eine Untersuchung des Vorfalls an. Nach ersten Erkenntnissen wird ein Pilotenfehler nicht ausgeschlossen.