Terroranschlag in Afrika : Zahlreiche Tote bei Selbstmordanschlag in Somalia

Zahlreiche Tote bei Selbstmordanschlag in Somalia

Terroranschlag in Afrika

Mogadischu Das afrikanische Land Somalia wird von Anschlägen einer Terrorgruppierung attackiert - in einem Restaurant und einem Gefängnis. Etliche Menschen sterben.

Bei einem Selbstmordanschlag in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen. Knapp drei Dutzend weitere Personen seien bei dem Angriff verletzt worden, hieß es von der Polizei am Freitag. „Sie können sich kaum vorstellen, wie stark die Explosion war“, sagte Polizeioffizier Ali Hassan der Deutschen Presse-Agentur. Die Opferzahlen waren am Abend immer weiter gestiegen, nachdem aus den Trümmern des zerstörten Gebäudes eine Leiche nach der anderen geborgen worden war. Bei den Toten handelt es sich um Zivilisten sowie den Attentäter.