Probleme mit Triebwerken : Dutzende Boeing-777-Jets bleiben nach Notfall am Boden

Das Boeing-Logo (Symbolbild). Foto: AFP/ERIC PIERMONT

New York Nach einem Notfall bleiben Dutzende Flugzeuge eines Boeing-Typs in den USA und Japan vorerst am Boden. Der Hersteller empfahl, dass die Maschinen zunächst nicht mehr eingesetzt werden sollten.

Laut Boeing waren zuletzt 69 Flugzeuge des Modells 777 mit dem Triebwerk Pratt & Whitney 4000-112 in Betrieb und 59 weitere wurden gelagert.

Am Samstag hatte eine 777 von United Airlines am Denver International Airport notlanden müssen, nachdem das rechte Triebwerk vom Typ Pratt & Whitney PW4000 kurz nach dem Start kaputt gegangen war. Teile davon fielen auf Wohngebiete am Rande von Denver nieder.

United ist nach eigenen Angaben die einzige US-Fluggesellschaft, die das Triebwerk Pratt & Whitney 4000-112 einsetzt; sie hat 24 Flugzeuge in Betrieb, die damit ausgerüstet sind. Die japanischen Fluggesellschaften Japan Airlines und All Nippon Airways hätten sich entschieden, insgesamt 32 Flugzeuge mit dem Triebwerk am Boden zu lassen, berichtete die Zeitung „Nikkei“. In Südkorea belässt Asiana Airlines neun Flugzeuge am Boden, während Boeing an einem Plan zur Behebung des Problems arbeitet, und Korean Air erwägt nach eigenen Angaben, 16 Maschinen vorerst nicht mehr abheben zu lassen.

(felt/dpa)