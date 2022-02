US-Bundesstaat Arizona : Baby überlebt stundenlangen Schusswechsel unverletzt

Phoenix Im US-Staat Arizona hat ein Mann offenbar seine Ex-Freundin getötet und neun Polizisten verletzt. Der 36-Jährige habe sich stundenlang verbarrikadiert und sei später tot mit einer Schusswunde entdeckt worden. Ein Baby habe die Schießerei unverletzt überlebt.

Bei der Polizei sei am frühen Morgen ein Bericht über eine Frau mit einer Schussverletzung eingegangen, sagte der Polizeibeamte Andy Williams. Der zuerst eingetroffene Polizist sei ins Haus gelassen, aber am Eingang von mehren Schüssen getroffen worden. Der Mann habe sich in Sicherheit bringen können. Ein Video zeigte, wie danach ein Mann mit einem Baby und einer Umhängetasche herauskam, beide auf den Boden legte und die Hände hob.